Звезда «9 роты» зарабатывает на «кусок хлеба» в латвийских кафе

Российский актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известный зрителям по роли в фильме «9 рота», зарабатывает на жизнь, выступая в различных кафе Латвии, сообщает Telegram-канал Russian Fox. По его информации, уехавший из России артист исполняет авторские песни на гитаре.

Согласно информации aif.ru, Смольянинов начал писать песни около трех лет назад. Он создал группу под названием chelovek и теперь выступает вместе с ее пианистом в городах Европы. По словам актера, это «камерный-камерный» творческий союз.

Ранее Telegram-канал «НеМалахов» сообщил, что Смольянинов завязал романтические отношения с пиар-директором и супругой музыканта Дмитрия Ланского Екатериной Сапожниковой. На это указывают фотографии, которые разлетелись по Сети. Ланской получил известность как солист группы «Премьер-министр» и первый супруг певицы Юлии Началовой. У него с Сапожниковой растут сын и дочь.