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Звезда «9 роты» зарабатывает на «кусок хлеба» в латвийских кафе

Российский актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известный зрителям по роли в фильме «9 рота», зарабатывает на жизнь, выступая в различных кафе Латвии, сообщает Telegram-канал Russian Fox. По его информации, уехавший из России артист исполняет авторские песни на гитаре.

Звезда «9 роты» зарабатывает на «кусок хлеба» в латвийских кафе
© РИА Новости

Согласно информации aif.ru, Смольянинов начал писать песни около трех лет назад. Он создал группу под названием chelovek и теперь выступает вместе с ее пианистом в городах Европы. По словам актера, это «камерный-камерный» творческий союз.

Ранее Telegram-канал «НеМалахов» сообщил, что Смольянинов завязал романтические отношения с пиар-директором и супругой музыканта Дмитрия Ланского Екатериной Сапожниковой. На это указывают фотографии, которые разлетелись по Сети. Ланской получил известность как солист группы «Премьер-министр» и первый супруг певицы Юлии Началовой. У него с Сапожниковой растут сын и дочь.

До этого сообщалось, что Смольянинов избегает оплаты долгов в России. Приставы пытаются взыскать с артиста 150 тысяч рублей, куда входят штрафы за дискредитацию армии и нарушения ПДД, а также просроченный кредит.

Актеры
9 Рота
Артур Смольянинов
Минюст России