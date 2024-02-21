Звезда культового сериала "Офис" Ивен Макинтош умер в 50 лет
Скончался Ивен Макинтош, британский сценарист, продюсер и актер кино, сериалов и "мыльных опер" с обширной фильмографией.
В первую очередь Ивен - это бухгалтер Большой Кит из культового ситкома "Офис".
Об уходе коллеги сообщил один из создателей шоу Рики Джервэйс, назвав Ивена "очень милым, очень забавным" и "абсолютно уникальным".
Ни в одном из многочисленных подтверждений печального события причина смерти актера не обозначается.
Свой 50-летний юбилей артист отметил в конце декабря прошлого года.
Макинштон снимался с 1980-х: "Ваша Бриташа", "Отель "Трабл", "Ублюдки", "Большой жирный бандит-цыган", "Лобстер" Лантимоса, "Пьяная истории", "Невезуха", "Жизнь так коротка", "Сарай мертвецов".