Звезда культового сериала "Офис" Ивен Макинтош умер в 50 лет

Скончался Ивен Макинтош, британский сценарист, продюсер и актер кино, сериалов и "мыльных опер" с обширной фильмографией.

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В первую очередь Ивен - это бухгалтер Большой Кит из культового ситкома "Офис".

Об уходе коллеги сообщил один из создателей шоу Рики Джервэйс, назвав Ивена "очень милым, очень забавным" и "абсолютно уникальным".

Ни в одном из многочисленных подтверждений печального события причина смерти актера не обозначается.

Свой 50-летний юбилей артист отметил в конце декабря прошлого года.