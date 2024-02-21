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Сын Одри Хепберн выпустил книгу о взлетах падениях легендарной актрисы

Мы будем всегда восхищаться тобой, малышка Одри! Младший сын актрисы Лука Дотти и создательница фан-сайта презентовали новую книгу — Audrey Hepburn in Paris. Биография дополнена 200 фотографиями звезды и, конечно же, яркими историями от лица тех, кто знал её при жизни лучше всего.

Сын Одри Хепберн выпустил книгу о взлетах падениях легендарной актрисы
© Unsplash

Каждая глава сосредоточена на отдельных аспектах жизни в Париже, которые отразились на её отношении к этому великому городу. Здесь зародились знаменитые фильмы с участием Хепбёрн и было место для стильных или уютных моментов в кругу семьи. Красной нитью через всю судьбу Одри проходит история дружбы с гением Юбером де Живанши. Ну и куда же без главных персон в её жизни — Ричарда Аведона, Коко Шанель, Кэри Грант, Дианы Вриланд и многих других.

Одри Хепбёрн с сыном Лука Дотти, 1984

«Это удивительно, но больше всего я ощутил чувство радости», — рассказал Лука Дотти о процессе создания книги. Сын вновь познакомился с многогранной личностью своей великой матери через рассказы о танцах до рассвета на вечеринках, путешествиях с чемоданом с сокровенными снимками и узнал о некоторых секретах из личных дневников.

Актеры
Ричард Аведон
Коко Шанель
Одри Хепберн