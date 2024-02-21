Сын Одри Хепберн выпустил книгу о взлетах падениях легендарной актрисы

Мы будем всегда восхищаться тобой, малышка Одри ! Младший сын актрисы Лука Дотти и создательница фан-сайта презентовали новую книгу — Audrey Hepburn in Paris. Биография дополнена 200 фотографиями звезды и, конечно же, яркими историями от лица тех, кто знал её при жизни лучше всего.

Каждая глава сосредоточена на отдельных аспектах жизни в Париже, которые отразились на её отношении к этому великому городу. Здесь зародились знаменитые фильмы с участием Хепбёрн и было место для стильных или уютных моментов в кругу семьи. Красной нитью через всю судьбу Одри проходит история дружбы с гением Юбером де Живанши. Ну и куда же без главных персон в её жизни — Ричарда Аведона, Коко Шанель, Кэри Грант, Дианы Вриланд и многих других.