Звезда «Слова пацана» объяснил нежелание приезжать в родной город

«Доходило до того, что однажды я зашел с братьями в баню, мы попарились, вышли в предбанник, сидим, и в какой-то момент открывается дверь и заходит мужик, которого я впервые вижу», — рассказал актер, отметив, что растерялся в тот момент и предложил незнакомцу подождать час, чтобы одеться.