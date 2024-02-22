Не только Мюнхгаузен. Семь ярких ролей Олега Янковского

23 февраля выдающемуся актеру советского и российского кино Олегу Янковскому могло бы исполниться 80 лет. Путь Олега Ивановича на большой экран стал волей случая: актер служил в саратовском театре и однажды его заметил кинорежиссер Владимир Басов, который встретил Янковского во время его гастролей. Режиссер пригласил неординарного актера сняться в своем фильме. После чего тот стал известен не только в родном городе, но и во всем Советском Союзе. Позже режиссер Марк Захаров предложил актеру переехать в Москву, чтобы играть на сцене легендарного «Ленкома».

© Mir24.TV

Янковский легко перевоплощался и менял амплуа: от неунывающего фантазера в фильме «Тот самый Мюнхгаузен» до меланхоличного поэта Андрея Горчакова в «Ностальгии» Тарковского. К годовщине со дня рождения любимого актера рассказываем о семи разноплановых ролях Олега Янковского в культовых отечественных фильмах.

Смотрите в четверг 22 февраля на телеканале «МИР» шоу «Игра в кино» к 80-летию Олега Янковского в 18:50 и х/ф «Китайский сервиз» с его участием в 19:35.

Щит и меч

Фильм о советской разведке во времена Второй Мировой войны. По сюжету разведчик Белов добивается доверия немецкого командования, в результате чего его переводят в СС. Тогда Белову становится доступна секретная информация немецкого военного командования, которую он собирает и передает на Родину. В этом фильме Олег Янковский сыграл молодого гестаповца Генриха Шварцкопфа, который разочаровался в идеях немецкого национал-социализма и к концу фильма решил работать на советскую разведку. Это была первая роль Янковского в кино и досталась она ему почти случайно.

Владимир Басов не мог найти актера на роль Генриха Шварцкопфа. Как-то раз он оказался во Львове, там же оказался Янковский, гастролировавший со своим родным саратовским театром. Владимир Басов приметил молодого человека, который внешне идеально подходил на роль, в ресторане. И подумал, что он какой-нибудь ученый или филолог: «Не может быть актер с таким лицом!». Но, оказалось, что может. После этой роли Янковский стал широко известен и востребован среди режиссеров.

Обыкновенное чудо

В музыкальных фильмах-сказках Марк Захаров часто снимал своих «ленкомовцев» – Александра Абдулова, Инну Чурикову, Евгения Леонова и, конечно, Олега Янковского. Первой совместной работой Захарова и Янковского на съемочной площадке стало «Обыкновенное чудо» по пьесе Евгения Шварца. Здесь Янковский сыграл волшебника –мудрого, немногословного, ироничного и утомленного. Волшебник, которому наскучили серые будни, решил превратить медведя в красивого молодого человека, который вновь обратится в зверя, если его поцелует принцесса. Так рождается светлая история любви. Волшебник лишь создает сюжет и наблюдает со стороны, как будут жить его герои.

Тот самый Мюнхгаузен

Выбор Янковского на роль барона Мюнхгаузена не был очевидным – совсем иное амплуа. Обычно Олег Иванович играл героев мудрых, спокойных, рассудительных. А тут – чудак и фантазер, строящий воздушные замки. Казалось, что Янковскому не поверят. Изначально на эту роль рассматривали Андрея Миронова. Но Марк Захаров настоял на своем выборе и не прогадал. В произведениях Рудольфа Распе Мюнхгаузен был персонажем комическим, Захаров же сделал из него романтического героя-мечтателя. Над ним все смеются, но удивительным образом его фантазии воплощаются в реальность.

В исполнении Янковского барон стал тонким, интеллигентным, ироничным. А его фраза «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!» стала некой визитной карточкой и девизом. После фильма многие статьи и сюжеты об Олеге Ивановиче выходили именно под таким названием.

Мой ласковый и нежный зверь

Фильм «Мой ласковый и нежный зверь» снят по мотивам произведения Антона Павловича Чехова «Драма на охоте». Режиссер Эмиль Лотяну сразу же отдал главную роль Олегу Янковскому, однако актер попросил немного времени на размышления. Янковскому нравилась книга Чехова, но сценарий казался совсем далеким от произведения. Актер согласился лишь потому, что давно мечтал поработать с режиссером культового фильма «Табор уходит в небо». Янковский здесь предстает в своем классическом образе – красивый, статный и страстно влюбленный мужчина с тяжелой судьбой, находящийся в плену своих размышлений и принципов.

Ностальгия

Фильм Андрея Тарковского, в котором Олег Янковский сыграл писателя Андрея Горчакова. По сюжету писатель приехал в Италию, чтобы узнать историю жизни крепостного музыканта Павла Сосновского, некогда жившего в этих местах. И чем больше он изучает жизнь музыканта, тем яснее узнает в нем самого себя – одинокого, потерянного и ностальгирующего по утерянной Родине.

Тарковский раскрыл ту сторону актерского мастерства Янковского, которая была менее заметна в других фильмах –умение молчать так, чтобы тебе верили. Молчание сложнее эмоциональных монологов, однако экспрессии и чувства в нем зачастую оказывается больше.

Полеты во сне и наяву

От сказочного Захарова и поэтического Тарковского – к более реалистичному Роману Балаяну.

«Полеты во сне и наяву» считаются одной из лучших работ Янковского, что отмечает и сам актер. Здесь он предстает уже не загадочным персонажем, а узнаваемым и довольно близким обычному зрителю. Его герой Сергей Макаров проживает кризис накануне 40-летия: его не радует ни работа, ни друзья, ни женщины. В попытках сбежать от самого себя, герой начинает изменять жене, не ходить на работу, игнорировать друзей.

Этот фильм – личная исповедь режиссера. А главный герой – олицетворение эпохи 80-х, с ее застоем, с потерянностью поколения, замершего в предчувствии разрушения.

Китайский сервиз

Комедия Виталия Москаленко о карточных шулерах начала XX века – с атмосферой кабаре, старыми романсами и обаятельными обманщиками, где Олег Янковский сыграл графа Строганова.

Действия фильма разворачиваются в 1913 году – по сюжету пассажиры парохода отправились на празднование 300-летия дома Романовых. Богатые купцы, чиновники и влиятельные люди Российской империи плывут из Царицыно в Нижний Новгород на огромном пароходе «Святитель Николай».

На палубе собрались интересные персонажи и увлеклись игрой в покер. Среди них певица Зинаида Волошина и ее любовник, нефтяной магнат Максуд, правительственный инспектор граф Дмитрий Строганов, купец-золотопромышленник Фрол Сатановский, купец третьей гильдии Николай Сидихин, штабс-капитан Пантелеймон Суматохин и парочка графинь. Среди этой пестрой компании сыщик Арсений Петрович Мышко должен разыскать крупного мошенника Пинскер-Ландау.