Умерла Мишлин Прель, французская актриса из "Фанфана" и "Графа Монте-Кристо"

21 февраля не стало Мишлин Прель, французской актрисы и певицы, одной из самых успешных артисток страны 1940-х, снимавшейся и в Голливуде.

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Прель, настоящее имя которой Мишлин Николь Жюли Эмильенн Шассань, родилась в 1922 году в Париже и вошла в бизнес еще подростком. На экране - с 1937-го. В ее портфолио - более 250 кино- и телекартин, сериалов и телешоу.

Прель сыграла в "Даме с камелиями" 1953-го, "Наполеоне" 1954-го, "Красном и черном" 1961-го, "Ослиной шкуре", "Фанфане" 1993-го - с Марсо и Пересом, "Отверженных" 1995-го, "1001 рецепте влюбленного кулинара", "Графе Монте-Кристо" 1998-го.

Мишлин Прель в 1950-х была замужем за актером и музыкантом Уильямом Маршаллом, которому родила дочь: Энтони-Ли Каролин Жюли Маршалл стала актрисой (Катрин из "Придурков на экзамене") и режиссером. Умерла в 2020-м в возрасте 68 лет.