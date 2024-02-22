Звезда «Реальных пацанов» высказался об актерских способностях Леона Кемстача

Сериал «Слово пацана» можно называть чуть ли не самым главным кинособытием прошедшего года. Картина имела невероятный успех, а ее актеры в одночастье стали популярными. Главные герои стали популярными в Сети, а режиссеры хотят их видеть в своих картинках.

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Так, исполнителю одну из ключевых ролей, Леону Кемстач, после проекта стали поступать много приглашений в кино. Отметим, что парень еще даже не закончил школу. Мало кто знает, но отчимом Леона является актер сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов. Мужчина заботится о пасынке и делает все, чтобы он был счастлив. Как любой родитель, он рад успеху фильма, но Антон считает, что Леон в будущем, возможно, не станет актером. Ведь изначально Кемстач был настроен на другой путь. Он учит три языка, увлекается экономикой и дипломатией.

«И уходить в актерство — это не то что шаг назад, но это немного странный выбор будет. Потому что он был настроен на дипломатическую карьеру. Не факт, что он будет продолжать актерскую историю», — рассказывает журналистам Богданов.