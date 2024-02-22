Звезда «Реальных пацанов» высказался об актерских способностях Леона Кемстача

Отчим Леона Кемстач не верит, что он будет актером: «Он был настроен на дипломатическую карьеру. Кино — странный выбор»
Сериал «Слово пацана» можно называть чуть ли не самым главным кинособытием прошедшего года. Картина имела невероятный успех, а ее актеры в одночастье стали популярными. Главные герои стали популярными в Сети, а режиссеры хотят их видеть в своих картинках.
Так, исполнителю одну из ключевых ролей, Леону Кемстач, после проекта стали поступать много приглашений в кино. Отметим, что парень еще даже не закончил школу. Мало кто знает, но отчимом Леона является актер сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов. Мужчина заботится о пасынке и делает все, чтобы он был счастлив. Как любой родитель, он рад успеху фильма, но Антон считает, что Леон в будущем, возможно, не станет актером. Ведь изначально Кемстач был настроен на другой путь. Он учит три языка, увлекается экономикой и дипломатией.
«И уходить в актерство — это не то что шаг назад, но это немного странный выбор будет. Потому что он был настроен на дипломатическую карьеру. Не факт, что он будет продолжать актерскую историю», — рассказывает журналистам Богданов.
Актер не скрывает, что поначалу не верил в хорошую игру Леона, но когда увидел его на экранах, то восхитился. Антон увидел, как хорошо играет парень. Тем не менее Леон пока не стремится завоевывать высоты в киноиндустрии. Он отказывается от многих проектов, говоря, что у него «есть и свои дела».
Отчим Леона Кемстач не верит, что он будет актером: «Он был настроен на дипломатическую карьеру. Кино — странный выбор»
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