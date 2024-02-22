Актер Назаров рассказал, что не замечал в Андрее Миронове антисоветчика

«Ему повезло с рождением в этом мире, чего там еще надо было ему, зачем бороться против Союза? И папа, и мама у него, слава тебе, господи, были о-го-го какие прославленные. Так что он мажор был…Но это его не сломало, не изуродовало, не одурел он. И какое ему дело было до политики, если он был шикарным актером и полностью этим жил», - сказал aif.ru Назаров.