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Актер Назаров рассказал, что не замечал в Андрее Миронове антисоветчика

Актер Юрий Назаров рассказал, что никакого антисоветизма в своем коллеге Андрее Миронове, с которым учился в Театральном училище имени Щукина, он не замечал. По его словам, Миронов «был совершенно нормальный человек, хороший артист».

Актер Назаров рассказал, что не замечал в Андрее Миронове антисоветчика
© nsn.fm

«Ему повезло с рождением в этом мире, чего там еще надо было ему, зачем бороться против Союза? И папа, и мама у него, слава тебе, господи, были о-го-го какие прославленные. Так что он мажор был…Но это его не сломало, не изуродовало, не одурел он. И какое ему дело было до политики, если он был шикарным актером и полностью этим жил», - сказал aif.ru Назаров.

Как утверждает 86-летний актер, друзья Миронова были замечены в шутках над советской властью, в отличие от него самого. «Антисоветчик – это дурак», - считает Назваров.

Он также полагает, что дочь актера, Мария Миронова «возомнила о себе».

Ранее актриса Мария Миронова на вопрос пользователя в Сети о том, почему ее «великий отец» не получил звание народного артиста СССР, ответила, что Миронов этого звания получать не хотел, так как «в СССР не очень верил».

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Юрий Назаров
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