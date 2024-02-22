«Весь мир воспитало советское кино»: актриса Ксения Суркова — об отечественном кино и искусстве

Звезда популярного телесериала «Ольга» Ксения Суркова приступила к работе над собственным сериалом в качестве продюсера. «Вечерняя Москва» пообщалась с актрисой.

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— Ксения, зрители узнали вас по роли Аньки в нашумевшем сериале «Ольга», проект был длинным. Тяжело было расставаться?

— По большей части популярность ко мне пришла благодаря «Ольге», но многие зрители знают меня по другим ролям, и это ценно. А расставаться не было тяжело. Пришло время идти дальше.

— Не боялись, что дальше вам будут предлагать героинь, похожих на Аньку?

— Так и случилось — я отказалась от множества проектов, потому что предложенные роли были похожи на Аньку. Но это сделанный мною персонаж, и я не видела смысла играть то же самое. Так бывает, но у меня есть широкий диапазон, чтобы пытаться вырваться из стереотипов.

— Вы столкнулись с профессиональным выгоранием — не могли даже видеть съемочные вагончики. Что помогло справиться с этим состоянием?

— Первоочередно — спасибо моей семье и друзьям, потому что они принимали меня в таком состоянии, поддерживали, были рядом. Второе — я пыталась дать себе возможность немного побыть в этом состоянии, а потом начать действовать. Нужно было просто обратить внимание на то, чего ты хочешь, пытаться видеть хорошее вокруг, насладиться простыми моментами жизни — почитать книжку, посидеть на природе, посмеяться с друзьями и напитаться теплыми вещами из жизни.

— Сейчас о выгорании говорят очень много. Почему это стало распространенной проблемой?

— Это просто темп жизни и достигаторство, постоянное давление на самого себя — «мы должны», «мы обязаны». Психолог мне сказал: «Ксюша, позволь себе просто не быть», и я поняла, что это то, что мне нужно: не насиловать себя. Теперь я позволяю себе просто полежать. Иногда действительно важно ничего не делать — научиться этому важному аспекту в нашей жизни. И уметь успокаивать блуждающий ум.

— Вы начали работать как продюсер. Легко ли так сменить направление, даже если профессии в одной сфере?

— Не совсем. Под всем стоит ремесло, и этот опыт нужно получить. Наверное, чем ты старше, тем менее гибким становишься. Поэтому приходится бороться с «комплексом самозванца». Еще же есть стереотипы, что актрисы не очень умные и не могут переучиться. Но это не так. Просто нам иногда надо отключать ум и быть в состоянии эмоционального ребенка. Ум для актера — это очень важно.

— Над чем сейчас работаете в качестве продюсера?

— У нас сейчас есть один сериал, который мы пишем, не знаю, дойдем ли мы до точки, когда я скажу: «О, это уже хорошо». Чтобы создать свое, требуется, чтобы сложилось несколько факторов: навыки, умения, мотивация... Это непростой процесс. Также у меня есть свои бизнес-идеи, которые я хочу развивать. В общем, работа кипит.

— Вы замечаете, как изменилась киноиндустрия?

— Изменения абсолютно точно ощущаю. Я застала начало 2000-х и дальше — не было такого засилья платформ. Было телевидение или прокатное кино. У нас не было такого объема, как сейчас, — интернет-контент, сериалы, фильмы. С приходом стриминговых платформ стало больше работ.

Все выпускники институтов должны ликовать, в наше время не было столько возможностей. Да и со стороны зрителей — качество кинопродукта улучшается. Мне кажется, не нужно отказываться от прошлого и нашей истории, потому что многие школы — американские и европейские — учатся на советской школе. Это наши корни, истоки... А мы обратили взор немножко в другое, и это был небольшой промах, но думаю, что найдется золотая середина: уже есть прекрасные проекты, которые трогают душу, и будущее у российского кинематографа есть.

ДОСЬЕ

Ксения Суркова родилась 14 мая 1989 года в Москве. Окончила ВГИК (мастерская И. Н. Ясуловича). Известна зрителям по ролям в фильмах и сериалах: «Ефросинья», «Пилот международных авиалиний», «Закрытая школа», «Профиль убийцы», «Ольга», «Три дня лейтенанта Кравцова» и другим. Сейчас в качестве продюсера работает над авторским сериалом.

Коротко о главном

— Особое внимание вы уделяете раскрытию женственности. Что это значит для вас?

— Я просто в одно время заметила, что стала видеть только работу в этой жизни, стала немного резкой, грубой, напористой, суетливой. Но все же мы иначе выстроены, не как мужчины. Нам нужна плавность. Женщина должна ухаживать за собой, наслаждаться жизнью. Мне кажется, в женщине должно присутствовать наслаждение, иначе откуда она будет брать ту легкость, теплоту, нежность — такие созидательные очень качества, которые присущи женщине.

— Помогает ли вам актерский опыт в новой работе продюсером?

— Актерская профессия учит мозг быть гибким. Очень важен эмоциональный интеллект, его прокачка. Даже выход на площадку к людям — это работа с энергией, умение быть здесь и сейчас.

— Съемки всегда проходят в жутком режиме: переработки, сложные условия и так далее. Вы говорили, что сочувствуете съемочной группе и хотите, чтобы у всех была возможность отдыхать. Продюсер влияет на это?

— Конечно, но сначала нужно завоевать авторитет. Мне бы хотелось достичь такого статуса, чтобы иметь возможность влиять на индустрию. Хочется, чтобы люди с кайфом работали, повышали свою квалификацию, у нас было больше крутых профессионалов в кино, и они не уходили в другую профессию.

— Сейчас много программ, посвященных женственности. Как думаете, почему теперь современным женщинам над этими качествами приходится работать?