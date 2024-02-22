Вупи Голдберг вступилась за дочь Барака Обамы на фоне ее критики

«Если она знает, что она Обама, так почему вас это волнует? Почему тебя волнует, как она себя называет? Если она хотела бы называть себя Жанетт Макдональд, она имеет на это право! Если я могу быть Вупи Голдберг, она может быть тем, кем, черт возьми, она хочет быть!» — возмутилась актриса, призвав людей «оставить ребенка в покое».