Актриса Анджелина Джоли перекрасилась в пепельную блондинку
Голливудская актриса Анджелина Джоли с новым имиджем вышла на публику в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.
48-летняя Анджелина Джоли перекрасилась в пепельную блондинку. Ее успели заснять в момент, когда она выходила из своего магазина Atelier Jolie. Для прогулки по Нью-Йорку она предпочла черное шерстяное пальто, под которое надела белую рубашку, брюки, солнцезащитные очки и ботинки.
У Анджелины Джоли шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но лишь в 2019 году развод был официально завершен.