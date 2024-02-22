Актриса Анджелина Джоли перекрасилась в пепельную блондинку

Голливудская актриса Анджелина Джоли с новым имиджем вышла на публику в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.

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48-летняя Анджелина Джоли перекрасилась в пепельную блондинку. Ее успели заснять в момент, когда она выходила из своего магазина Atelier Jolie. Для прогулки по Нью-Йорку она предпочла черное шерстяное пальто, под которое надела белую рубашку, брюки, солнцезащитные очки и ботинки.