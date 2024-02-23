Стендап-комик рассказал об обычаях своего народа и возмутил россиян

Якутсткий стендап-комик Ньургун Атаков возмутил жителей родного российского региона словами о главенстве женщин в семье. Об этом сообщает портал KP.RU.

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По данным издания, юморист во время своих выступлений и интервью выдумывает факты — к распространяемым комиком фейкам отнесли рассказы о способной насылать проклятья «настоящей мумии» в якутском музее и о пьющих водку шаманах. Атакову напомнили, что «мумия» сделана из пенопласта, а крепкие спиртные напитки употребляют далеко не все служители якутских верований.

При этом россияне, чьи слова приводит портал, косвенно признали, что женщины действительно стали играть более значимую роль в семье по сравнению с мужчинами, однако отметили, что это происходит лишь в последние два-три поколения.