Эмма Стоун вновь высказалась о чувстве тревожности

Стоун рассказала, что не хочет обижать других людей, которые страдают от приступов тревожности. По словам Эммы, у нее также сейчас происходят подобные ситуации, но она уже к ним привыкла, рассказала артистка журналу Variety.

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Жизнь с тревожностью научила ее бороться с ней. В разговоре актриса упомянула свою героиню из фильма «Бедные-несчастные» Беллу Бакстер. По словам Эммы, она восхищена ей, потому что у той отсутствует чувство стыда и концентрации на мнении окружающих.