Дженнифер Энистон высмеяла свою культовую прическу из 90-х

Американская актриса Дженнифер Энистон высмеяла свою культовую прическу, которую она носила в 1990-годах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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55-летняя знаменитость сняла рекламный ролик для своего косметического бренда по уходу за волосами LolaVie. В нем Энистон предстала в кожаном платье черного цвета. Затем она обернулась и посмотрела на женщину, которая сидела в парикмахерском кресле. У той была стрижка, которую носила героиня Энистон Рейчел Грин из телесериала «Друзья». Данная прическа представляет собой рваные обрамляющие лицо пряди, концы которых загибаются внутрь под подбородком.

«Хорошо, это очень милая стрижка. Это как один маленький клок волос... Я никогда раньше такого не видела», — с иронией сказала Энистон.