Помолодел на 20 лет. Поклонники не узнали Рассела Кроу без его легендарной бороды

Поклонники звезды «Гладиатора» Рассела Кроу привыкли к тому, что он отличается брутальной внешностью и неподдельной харизмой. Актёр старается поддерживать суровый образ не только на экране, но и в жизни, поэтому он сильно удивил своих фанатов, опубликовав фотографию в новом имидже.

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Сейчас Кроу активно готовится к съёмкам в новом фильме. Ради роли он даже пошёл на перемены во внешности и сбрил свою легендарную бороду. Оказалось, что именно она придаёт звезде Голливуда львиную долю его брутальности. Видимо, именно поэтому Кроу без перерыва носил растительность на лице последние пять лет.