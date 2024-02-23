Мэттью Макконахи и Америка Феррера сыграют в новой драме Пола Гринграсса

Актриса Америка Феррера, получившая широкую известность после выхода фильма «Барби», и обладатель премии «Оскар» актер Мэттью Макконахи сыграют главных героев в новой драме Пола Гринграсса «Потерянный автобус», сообщает Variety. Лента расскажет о трагических событиях в Калифорнии в 2018 году, когда штат охватили лесные пожары, от которых погибли 85 человек. Макконахи и Феррера сыграют водителя автобуса и школьную учительницу, которые отправляются в опасную поездку, чтобы спасти детей из охваченного огнем города. Продюсерами проекта выступят Джейсон Блум и актриса Джейми Ли Кёртис. Ранее выход фильма «Балерина» по «Джону Уику» отложили на год из-за пересъемок, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».