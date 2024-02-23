Анджелина Джоли продолжает экспериментировать с внешностью

В юные годы голливудская звезда часто экспериментировала с образами — вспомнить хотя бы, как Анджелина Джоли внезапно состригла свои густые локоны под ноль. Однако с возрастом актриса стала отдавать предпочтение вечной классике — о секретах ее объемной укладки до сих пор слагают легенды. Впрочем, актриса и по сей день не прочь подогреть интерес публики внезапной сменой имиджа, правда, теперь делает это постепенно.

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С новой прической, точнее только подготовительным вариантом к ней, Анджелина дебютировала во время одной из прогулок с сыном Паксом еще в июне. Тогда у шатенки были осветлены только кончики волос. В следующие разы, когда папарацци удавалось подловить звезду на улице, белых волос становилось все больше. В декабре, когда Энджи вновь появилась на публике, но уже светло-русой, фанаты были уверены, что на этом преображение закончится. Как бы не так. Теперь актрису можно запросто назвать блондинкой — в новом образе она посетила свой магазин Atelier Jolie.

Читатели таблоидов тут же принялись обсуждать «новую» Анджелину. На удивление нашлись те, кто посчитал, что у звезды теперь нет изюминки.

«Красивая блондинка, где-то я уже видел», — написал один комментатор.

«Со спины она похожа буквально на всех», — добавил другой.