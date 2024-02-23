Принц Уильям наградил актрису Эмилию Кларк орденом Британской империи

Принц Уильям наградил Эмилию Кларк орденом Британской империи
21 февраля в Виндзорском замке прошла церемония награждения орденами Британской империи. На этот раз его обладательницами стали актриса Эмилия Кларк, известная нам по роли в сериале «Игра Престолов», а также её мама Дженнифер. Вместе они основали организацию SameYou, которая оказывает помощь и поддержку людям, восстанавливающимся после черепно-мозговых травм.
«Лично для меня это была огромная честь, но что ещё более важно — мы основали благотворительную организацию, потому что последствия черепно-мозговой травмы совершенно неизвестны. Получить такую награду — это вишенка на торте. Я собираюсь сфотографироваться с этой наградой. Когда люди будут спрашивать: "Почему этот человек её получил?". Я отвечу, что это всё благодаря восстановлению после черепно-мозговой травмы. Мы делаем это для того, чтобы попытаться помочь другим людям», — рассказали Эмилия и Дженнифер.
Всё началось с эссе Эмилии для The New Yorker, где актриса после продолжительного молчания рассказала, что в 2011 году врачи диагностировали у неё тяжелую форму инсульта, которая становится причиной смерти примерно трети пациентов. История повторилась и в 2013 году, когда Эмилия пережила ещё более чудовищные испытания. После съёмок 3-го сезона «Игры престолов» актриса решила пройти сканирование мозга, и врачи сообщили ей, что потребуется ещё одна операция. Хирургическое вмешательство прошло неудачно, и нужна была третья операция, в ходе которой ей вскрыли череп и установили титановую пластину. Эмилии пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы восстановиться и вернуться к привычной жизни, и теперь она, как никто другой понимает, насколько важно здоровье.
На сегодняшний день Эмилия и Дженнифер Кларк являются соучредителями и попечителями фонда SameYou, который занимается повышением осведомлённости людей, которые столкнулись с такой же проблемой.
«Весь этот опыт вдохновил меня на создание моей благотворительной организации SameYou. Жизнь людей полностью меняется после черепно-мозговой травмы, и основой нашей работы является восстановление — вам нужна помощь не только в первые недели, но и в течение многих лет. Быть рядом, когда кто-то напуган, сбит с толку или сердит — это одна из самых добрых вещей, которые ты можешь сделать», — заключила актриса.