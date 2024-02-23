Принц Уильям наградил актрису Эмилию Кларк орденом Британской империи

21 февраля в Виндзорском замке прошла церемония награждения орденами Британской империи. На этот раз его обладательницами стали актриса Эмилия Кларк , известная нам по роли в сериале «Игра Престолов» , а также её мама Дженнифер. Вместе они основали организацию SameYou, которая оказывает помощь и поддержку людям, восстанавливающимся после черепно-мозговых травм.

«Лично для меня это была огромная честь, но что ещё более важно — мы основали благотворительную организацию, потому что последствия черепно-мозговой травмы совершенно неизвестны. Получить такую награду — это вишенка на торте. Я собираюсь сфотографироваться с этой наградой. Когда люди будут спрашивать: "Почему этот человек её получил?". Я отвечу, что это всё благодаря восстановлению после черепно-мозговой травмы. Мы делаем это для того, чтобы попытаться помочь другим людям», — рассказали Эмилия и Дженнифер.

Всё началось с эссе Эмилии для The New Yorker, где актриса после продолжительного молчания рассказала, что в 2011 году врачи диагностировали у неё тяжелую форму инсульта, которая становится причиной смерти примерно трети пациентов. История повторилась и в 2013 году, когда Эмилия пережила ещё более чудовищные испытания. После съёмок 3-го сезона «Игры престолов» актриса решила пройти сканирование мозга, и врачи сообщили ей, что потребуется ещё одна операция. Хирургическое вмешательство прошло неудачно, и нужна была третья операция, в ходе которой ей вскрыли череп и установили титановую пластину. Эмилии пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы восстановиться и вернуться к привычной жизни, и теперь она, как никто другой понимает, насколько важно здоровье.