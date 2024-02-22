Как йога помогла Мэйси Уильямс справиться с тяжелой ролью в сериале «New Look: Революция стиля»

Звезда «Игры престолов» рассказала о своей роли сестры кутюрье Кристиана Диора и о том, как события Второй мировой войны в сериале «New Look: Революция стиля» повлияли на её здоровье. Мэйси Уильямс было всего 12 лет, когда её взяли на роль одержимой мечом Арьи Старк в хитовом сериале по Джорджу Мартину. За восемь сезонов её мужественная героиня заняла важное место, а за кадром актриса, которой сейчас 26 лет, просто повзрослела. Она усвоила несколько уроков, но ей удалось сохранить в тайне все недостатки своего подросткового возраста.

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В наши дни британская актриса более спокойно относится к своему успеху. Она также остаётся любимицей индустрии, появляясь на Met Gala, сидя в первом ряду на показах и в последнее время демонстрируя свою любовь к ансамблям в стиле 40-х годов. А всё потому, что Мэйси снимается в сериале «New Look: Революция стиля» от Apple TV+, повествующем о мире парижской моды, ужасах Второй мировой войны и послевоенном возрождении. Среди героев — популярные имена (и бренды), которые до сих пор остаются в бизнесе, включая Christian Dior, Chanel, Balmain и Balenciaga.

«В конечном итоге это шоу о творчестве и выживании. Мы видим, как эти люди создают нечто прекрасное в самые мрачные времена своей жизни», — говорит Уильямс.

Мэйси Уильямс, Бен Мендельсон, Жюльет Бинош, Джон Малкович и Гленн Клоуз на премьере сериала «New Look: Революция стиля», 2024

Сериал стал вдохновляющим опытом для Уильямс, которая играет Кэтрин Диор, сестру легендарного дизайнера Кристиана. «Я знала о брендовой стороне этой истории — я большая поклонница Dior. Но я ничего не знала о людях, стоящих за ним, как и большинство людей. Мне было очень приятно узнать о тех, кто создавал это», — сказала она.

Катрин была борцом французского Сопротивления во время Второй мировой войны. В конце концов её поймали нацисты, пытали и отправили в различные лагеря, после чего ей удалось бежать и вернуться в Париж в 1945 году. Уильямс говорит, что к роли она готовилась очень долго.

«Я надела настоящие туфли Кэтрин, которые идеально мне подошли: мы все немного испугались, когда я их надела! Я также много читала, в том числе потрясающую книгу Жюстин Пикарди "Мисс Диор", чтобы понять, каким было это время для неё», — призналась она.

Уильямс также принимала меры для сохранения своего психического здоровья, учитывая томительные сцены в нацистских лагерях.

«Это включало в себя много йоги, медитации и даже изоляцию. Я столкнулась с тем, что такие вещи действительно происходили со многими людьми. Мне пришлось признать тёмные стороны человечества и истории», — добавила актриса.

Зрители заметят, что внешность Уильямс меняется на протяжении сериала, чтобы точно изобразить потерю веса Кэтрин в лагерях. Уильямс считала важным точно изобразить путь и борьбу Кэтрин, но делала это очень осторожно.