Актриса Яна Поплавская заявила, что актрису Настю Ивлееву не спас религиозный фильм

«Я так надеялась. Она сыграла женщину, которая приходит к богу. Я подумала, господи, провидение божье, дали человеку сыграть такую роль. Но чуда не произошло. Все свалилось в то, что мы видели с вами, в «Мутабор» и эту мерзость», — заключила она.