Актриса Яна Поплавская заявила, что актрису Настю Ивлееву не спас религиозный фильм
Актриса Яна Поплавская высказалась о Насте Ивлеевой. Комментарий она дала изданию «Страсти».
На премьере мелодрамы «ОН+ОНА» режиссера Александра Франка журналисты спросили у актрисы, какой совет она бы дала Насте Ивлеевой после скандальной вечеринки.
«Вернуться к своим началам. Стать опять маникюрщицей, пойти учиться, получить высшее образование. Хотя, я думаю, взрослому человеку это не поможет, в том плане, что ее нутро не поменяется», — заявила она.
Она также добавила, что у актрисы уже был шанс очистить свое имя благодаря роли в сериале «Монастырь».
«Я так надеялась. Она сыграла женщину, которая приходит к богу. Я подумала, господи, провидение божье, дали человеку сыграть такую роль. Но чуда не произошло. Все свалилось в то, что мы видели с вами, в «Мутабор» и эту мерзость», — заключила она.
В ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» в Москве прошла вечеринка Анастасии Ивлеевой. На мероприятии присутствовали около 170 человек, в том числе звезды отечественного шоу-бизнеса. Стиль вечеринки был «almost naked», поэтому звезды пришли в нижнем белье и прозрачных платьях. Позднее общественники осудили проведение подобного мероприятия на фоне военной операции на Украине.