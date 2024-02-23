Дженнифер Энистон показала свою гардеробную размером с квартиру

Рассматривать убранство в особняках звезд для читателей таблоидов особое удовольствие. Особенно когда знаменитости, которые не любят афишировать свою частную жизнь, сами показывают то, что остается за камерами. Накануне свою аудиторию порадовала скрытная Дженнифер Энистон, опубликовав снимки домашних сборов на премию People's Choice Awards. Кажется, что фанаты актрисы ставили лайки не глядя: под постом их набралось больше миллиона. Еще бы, новая локация в калифорнийском особняке кумира открыта!

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На снимках актрису одевают ее помощники на фоне огромной гардеробной размером со стандартную студию или маленькую однокомнатную квартиру. Автор Daily Mail отметил, что именно так и должен выглядеть шкаф суперзвезды — огромный, а точнее, впечатляющий. Габариты комнаты впечатляют уже потому, что в нее умещаются как минимум пять человек.

А вот коллекцию люксовых вещей актрисы, как ни странно, разглядеть не удалось (эти подробности о себе она, видимо, припасла на потом), но пользователей Сети обрадовала другая деталь.

«Беспорядок на столе — прям как у меня», — написала одна читательница издания. «Квартира у меня, конечно, не такая большая, но с таким же беспорядком», — добавил другой. «А зачем нам смотреть на ее бардак? Не думал, что она опустится до этого», — недоумевал еще один.

С тем, что это беспорядок, не согласимся: вспомните хотя бы захламленную квартиру Джулии Фокс, которая, между прочим, ей гордится.