Мерил Стрип засняли на ужине с Мартином Шортом

Голливудскую актрису Мерил Стрип заметили в Калифорнии на ужине с актером Мартином Шортом. Об этом сообщает Page Six.

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Пара проводила время с друзьями, но в момент, когда появились папарацци, они держались вместе.

По слухам, отношения Мерил Стрип и Мартином Шорта завязались на съемках третьего сезона детектива, где по сюжету они играли влюбленных. Однако пара несколько месяцев не реагировала на сплетни.

После «Золотого глобуса» Мартин Шорт прервал молчание, заявив, что они «просто очень хорошие друзья». Но читатели сайта и пользователи соцсетей предполагают, что звезды просто не хотят афишировать свои отношения.