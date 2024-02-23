Фанаты не узнали звезду «Острых козырьков» на новых фото: «Ему срочно нужна помощь»

Любимый многим сериал об обаятельных английских бандитах с Киллианом Мерфи в главной роли должен был завершиться выходом полнометражного фильма, который сейчас находится в разработке. Казалось бы, удачнее времени не найти: после релиза нашумевшего «Оппенгеймера» ирландский актер у всех на слуху и, похоже, вот-вот заберет «Оскар» за лучшую мужскую роль. Но финал «Острых козырьков» оказался под вопросом — а все из-за проблем с законом, которые возникли у одной из звезд проекта.

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Пол Андерсон, исполнитель роли Артура Шелби, был задержан в лондонском пабе с наркотиками и трубкой для курения после того, как бармен почувствовал подозрительный запах из туалета для инвалидов, которым воспользовался актер. В январе Андерсон предстал перед судом и признался в хранении запрещенных веществ нескольких классов.

«[Создатель сериала] Стивен Найт все еще пишет сценарий полнометражного кино. Но арест Пола повлечет за собой огромные проблемы, поскольку будет очень сложно снять фильм "Острые козырьки" без такого ключевого персонажа. В то же время странно, если он сыграет, как будто ничего не произошло. Еще есть третий вариант — все отменить. Но я думаю, что, скорее всего, фильм выйдет и только Стивен знает, какие персонажи в нем останутся», — прокомментировал инсайдер возможную судьбу проекта изданию Daily Mail.

На фоне этих грустных новостей появились еще более печальные. На днях папарацци сфотографировали Пола на выходе из кафе: актер изменился до неузнаваемости, чем вызвал серьезную тревогу у своих фанатов.

«Ему всего 46. Как грустно это видеть», «Бедный Пол, он выглядит совсем плохо. Он суперталантливый актер и заслуживает второй шанс. Все совершают ошибки», «О боже, ему срочно нужна медицинская помощь. Надеюсь, после этих фотографий он поймет, что с ним происходит, и запишется на лечение», «Всего четыре года назад он выглядел как совершенно другой человек», — оставляют комментарии читали Daily Mail.