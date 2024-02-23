Умер актер Константин Капитан

Ушел из жизни Константин Капитан, российский юморист, шоумен, актер кино и сериалов, режиссер и телеведущий.

© 0Российская Газета

Константин Капитан родился в 1967 году в Братске. Часть детства провел на Украине. В 1993-м окончил ЛГИТМиК - по специальности "актер музыкально-речевой эстрады".

Сценическую карьеру начал еще в студенческом театре.

Далее - актер театра "Буфф" в 1989-1994 годах, в 1997-2002-м - ведущий шоу-программ в известном питерском клубе "Хали-Гали". С 2002 года - ведущий в кабаре "Дежа Вю".

Снимался с 1990-х: "Тайны следствия", "Дорожный патруль", "Улицы разбитых фонарей", "Литейный", "Такая работа", другие.

Информация об уходе артиста появилась в его аккаунте в соцсети.