Умер актер Константин Капитан

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Константин Капитан
Ушел из жизни Константин Капитан, российский юморист, шоумен, актер кино и сериалов, режиссер и телеведущий.
Константин Капитан родился в 1967 году в Братске. Часть детства провел на Украине. В 1993-м окончил ЛГИТМиК - по специальности "актер музыкально-речевой эстрады".
Сценическую карьеру начал еще в студенческом театре.
Далее - актер театра "Буфф" в 1989-1994 годах, в 1997-2002-м - ведущий шоу-программ в известном питерском клубе "Хали-Гали". С 2002 года - ведущий в кабаре "Дежа Вю".
Снимался с 1990-х: "Тайны следствия", "Дорожный патруль", "Улицы разбитых фонарей", "Литейный", "Такая работа", другие.
Информация об уходе артиста появилась в его аккаунте в соцсети.
"Константин Капитан оставил после себя уникальное Наследие. Давайте с благодарностью сохраним его. И сохраним светлую память о нашем Капитане", - сказано в некрологе.