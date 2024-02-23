Актер Лэнни Флаэрти умер после операции

В Нью-Йорке скончался Лэнни Флаэрти, американский актер кино и телевидения.

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Флаэрти родился в 1942 году в Миссисипи, где закончил университет. Позже перебрался в Нью-Йорк. В кино - с 1980-х, дебют - шериф в "мыльной опере"-рекордсмене "На пороге ночи".

Флаэрти снялся в проектах линеек "Люди в черном" и "Ведьма из Блэр", в оригинальном "Уравнителе", сыграл Терри в "Перекрестке Миллера" братьев Коэн и Эрла в "Прирожденных убийцах".

В его портфолио - "Соммерсби" с Гиром и Фостер, "Знаки" Шьямалана, "Водный мир" сКостнером, другие.

Некролог актера опубликован сегодня утром на портале Понтотока, его родного города, со ссылкой на источник.