Умерла звезда «‎Доктора Кто» и бондианы Памела Салем

Ушла из жизни Памела Салем, английская и американская актриса кино, театра, сериалов, "мыльных опер" и рекламы.

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Салем - это профессор Рэйчел Дженсен в проектах франшизы "Доктор Кто". Плюс еще более семи десятков предприятий.

В конце января артистка отметила свое 80-летие. Некролог публикует Big Finish, компания, занимающаяся выпуском и производством аудиокниг и радиопостановок.

Салем родилась в Индии, в Бомбее. Образование получила в Германии и Лондоне. Играла на сценах репертуарных театров Британии - в том числе Чехова и Шекспира.

На экране - с 1960-х: "Королевский суд" и "Жители Ист-Энда", "Профессионалы", сыграла Зои Беннетт в экранизации "О всех созданиях - больших и малых" версии 1970-х, в "Большом ограблении поезда" с Коннери и с ним же - в ленте "Никогда не говори "никогда".

Выйдя замуж за актера и продюсера Майкла О'Хагана, с которым неоднократно работала вместе, в 1990-х перебралась в Лос-Анджелес, помогая мужу как соавтор и сопродюсер. Параллельно снималась в американских шоу - "Скорая помощь", "Западное укрыло", так далее.