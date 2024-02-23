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Обыкновенный волшебник: как феномен Янковского преобразил отечественный кинематограф

Олег Янковский, один из самых талантливых и самобытных актеров российского театра и кино, родился 80 лет назад 23 февраля. «Вечерняя Москва» вспоминает, как феномен Янковского преобразил отечественный кинематограф.

Как феномен Янковского преобразил отечественный кинематограф
© Вечерняя Москва

Народный любимец волею судьбы имел не совсем «народное» происхождение. Мама — из солидного купеческого рода Ненастьевых, отец — офицер, потомок польского гербового дворянского рода. Служил в Семеновском полку, дружил с будущим маршалом Тухачевским, после революции стал на сторону советской власти, но близость к Тухачевскому сыграла роковую роль в жизни Ивана (Яна) Павловича: младший из троих сыновей, Олег родился уже в казахстанской ссылке, в поселке Джезказган. Кроме того, отца несколько раз арестовывали. Олег Иванович впоследствии признавался, что не помнил своего родителя, которого почти не успел повидать...

Когда Олегу исполнилось 9 лет, Ивана Павловича не стало. Мать и бабушка, несмотря на послевоенную нужду, всеми силами старались сохранить дух семейного очага, преемственность традиций, некий «сильный позвоночник», как это называл сам Янковский. Возможно, именно духовные опоры, выстроенные в семье, и помогли Олегу Янковскому не просто стать одним из величайших актеров второй половины ХХ века, но и основать замечательную артистическую династию, которая уже третье поколение радует нас самобытными талантами.

Впервые на театральные подмостки Олег Янковский вышел в 14 лет: старший брат Ростислав уже стал актером и служил в труппе Минского театра драмы, где ставили пьесу Афанасия Салынского «Барабанщица». Травести, играющая одну из ролей, внезапно заболела, и ее заменил юный Янковский.

«Запах декораций, кулис, театральная атмосфера буквально завораживали меня. И выбор был сделан — только театр!» — вспоминал Олег Иванович.

Дальше было Саратовское театральное училище и успешные фотопробы на первую кинороль — Генриха Шварцкопфа в сериале «Щит и меч». Режиссер Владимир Басов очень придирчиво подходил к выбору актеров — требовались идеальные «арийские» красавцы и красавицы. Янковский поначалу не понравился режиссеру: такое лицо может быть у физика или филолога, но не у актера… Однако жене режиссера, Валентине Титовой, удалось уговорить мужа: артиста утвердили.

О первых шагах Олега Янковского в столичной кинотусовке забавно вспоминал кинорежиссер Сергей Соловьев. В начале 1960-х он впервые оказался на Мосфильме. И в «творческом буфете», в компании Николая Губенко и Станислава Любшина, повстречал Янковского.

«Еще молодой человек, такой худенький и абсолютно ничем не примечательный… он отвернулся ждать свои сосиски. Дождавшись, взял сосиску. Мы сели все вместе. Он молча съел сосиску и ушел. А я говорю: «Коль, а кто это был, который перед Любшиным стоял и первый сосиску съел?» Он говорит: «Его Басов где-то откопал, это такое сильно молодое дарование, но шухера вокруг него очень много…»

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Со временем «шухер» вокруг Янковского сгущался. И сначала казалось, не очень понятно — с чего бы. Роль в картине «Щит и меч» была слишком невелика, чтобы оценить масштаб таланта. Но следом режиссер Евгений Карелов пригласил артиста в свой фильм «Служили два товарища» (1968), где вместе с Янковским снимались уже состоявшиеся звезды Ролан Быков и Владимир Высоцкий. Удивительно: на фоне харизматичных, опытных партнеров актер не только не «теряется», не бледнеет, наоборот — его образ западает зрителю в самое сердце. Сергей Соловьев очень точно охарактеризовал этот феномен:

«Олег играл совершенно невыдающегося, служивого кинематографиста. Играл так же, как ел в буфете сосиску, ничем не привлекательно, можно даже сказать, серо играл... Вокруг все кричали, орали, коней топили, сражались, затворы открывали, палили. Но отчего-то было ощущение, что он в этой истории главный…»

«Янковский открыл новую, своеобразную манеру игры, — рассказывает киновед, историк кино Александр Шпагин. — Это был второй «бубнящий» актер. Свою роль он не «подавал», не «играл», а говорил как бы «внутрь», про себя. Первым, кто применил эту манеру, был Алексей Баталов в фильме «Большая семья» в 1954 году. За Баталовым тянулись, но так играть было боязно, ведь в театральных вузах так не учат! А Янковский начал «бубнить» еще сильнее — буквально цедил слова. И вдруг все увидели, что в этом есть какая-то магия, потрясающая притягательность».

В работах советского периода — от фильма «Я, Франциск Скорина» (1969), где он играет великого белорусского просветителя, до «Сержанта милиции» (1974), где он выступает в роли главного мерзавца — Янковский выбивается из общей «правильной» линии, уверенный в своей художественной правоте — и в итоге только на него и хочется смотреть.

«Примерно к середине 1970-х Янковский уже становится «культовым» актером. Марк Захаров буквально «строит» на нем «Ленком», — рассказывает Александр Шпагин. — Скоро становится понятно, что в кино Янковский занимает место «молодого бога».

В фильме «Премия» (1974) он играет секретаря парткома. Сюжет строится в привычной советской производственной парадигме: главный герой проигрывает, но приходит секретарь парткома, «хороший бог» из машины «Волга», ставит все на свои места, и жизнь налаживается. Хитрость автора картины, Сергея Микаэляна, была в том, что он сделал образ Янковского с метафизическим подтекстом.

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Во-первых, этот персонаж молодой (что нетипично для партработника такого уровня), во-вторых, он все время молчит и выступает только в конце (как положено верховному существу). А пока он говорит, камера меняет положение — и мы видим большой кадр, явно отсылающий к Тайной вечере. Посередине — огромный стол. Слева сидят «плохие», справа — «хорошие», а посередине — герой Янковского. Микаэлян был одним из первых, кто уловил «архетип бога» в таланте актера. А этот персонаж стал первым «прообразом» бога в советском кино, — подчеркивает Шпагин.

И, конечно, никто так не умел раскрыть дарование Янковского, как легендарный режиссер «Ленкома» Марк Захаров.

«Значение школы Захарова я не переоцениваю: именно этот режиссер позволил мне почувствовать все возможности моих нервных струн», — вспоминал Янковский.

К слову, в знаменитой захаровской экранизации пьесы Евгения Шварца «Обыкновенное чудо» (1979), как мы помним, Янковский играет не Короля, не Охотника, а именно главного «зачинщика» — Хозяина-волшебника. И загримирован Янковский как будто «под бога» — седины, окладистая борода, каким и полагается быть демиургу.

«В это время, — отмечает киновед Александр Шпагин, — Янковский уже занимает нишу главного интеллектуального актера страны, который не просто «бубнит», а постоянно думает в кадре, нюансируя, оттачивая каждую фразу. При этом метафизическое начало в нем тоже присутствует, поскольку его герой владеет ситуацией и смотрит на нее так или иначе откуда-то сверху, из облаков».

Один из самых ярких в «демиургической» плеяде персонажей Янковского — заглавный герой знаменитой телепостановки Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен» (1980). В финале у зрителя почти не остается сомнений, что этот человек — не смертник на эшафоте, он действительно способен предпринять успешный полет на Луну. Да, может, он и не человек уже вовсе…

Талант Янковского открывался зрителю все новыми гранями. И в последние годы ему как будто хотелось играть уязвимость, трагическую хрупкость человеческой природы. Одна из самых удачных работ этого типа — обманутый муж в картине «Любовник» (2002), да и многие другие блистательные роли. А реальный, живой человек Олег Иванович чувствовал уязвимость только в одном: жалел, что с женой, актрисой Людмилой Зориной, успел родить всего одного ребенка. И был безмерно благодарен сыну Филиппу за внуков.

«Я постоянно ощущаю за спиной свой род: сын, внук, внучка…» — говорил Янковский.

Как видим, младшие потомки не подвели знаменитого дедушку.

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ РОЛИ

«Чужие письма» (1975)

В фильме режиссера Ильи Авербаха Зину, девочку из неблагополучной семьи, принимает к себе в дом ее учительница Вера Ивановна. Зина привязывается к благодетельнице, но вскоре бесцеремонно садится ей на шею. Олег Янковский играет отъявленного отморозка, который очень жестоко ставит Зину на место.

«Немой свидетель» (1994)

Простенький триллер британца Энтони Уоллера — о немой девушке, ставшей свидетельницей убийства, — с международной командой актеров, почти никто не помнит.

«Человек, который плакал» (2000)

Янковский снялся в фильме, где играют «голливудцы» Джонни Депп, Кристина Риччи и Кейт Бланшетт. Янковский в этом фильме появляется только два раза. Во втором эпизоде его задача была сыграть человека, парализованного после инсульта. Актер играет только глазами — гениально, как всегда.

Актеры
Человек, который плакал
Сержант милиции
Чужие письма
Большая семья
Хороший
Тот самый Мюнхгаузен
Из машины
Людмила Зорина
Сергей Микаэлян
Евгений Карелов
Владимир Басов
Валентина Титова
Кристина Риччи
Александр Шпагин
Станислав Любшин
Антон Яковлев
Ролан Быков
Алексей Баталов
Илья Авербах
Олег Янковский
Марк Захаров
Евгений Шварц
Николай Губенко
Кейт Бланшетт
Карен Шахназаров
Сергей Соловьев