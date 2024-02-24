В Москве разработали маршрут в честь Олега Янковского

«Пользователи узнают, как начиналась его карьера в столице, о самых значимых ролях и о том, какая из них принесла ему первое профессиональное признание, а также увидят, где работал и жил артист. Все точки маршрута отмечены на интерактивной карте, при желании можно прочитать дополнительные факты о каждой из них», — заявили в Департаменте информационных технологий.