Из «Дрянных девчонок» убрали непристойную шутку о Линдси Лохан

Из мюзикла по мотивам фильма «Дрянные девчонки» убрали непристойную шутку про актрису Линдси Лохан — звезду оригинальной картины. Об этом пишет The Shade Room.

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В перезапуске «Дрянных девчонок», цифровая премьера которого состоялась в январе, рэперша Меган Ти Сталлион цитирует шутку, из-за которой однажды Лохан поссорилась с Пэрис Хилтон. Тогда, говоря о Лохан, ее экс-бойфренд Брэндон Дэвис назвал ее «огненной промежностью» (англ. «fire crotch» — так говорят о людях с рыжими лобковыми волосами). На видео, в котором Дэвис произносит это, присутствует и Хилтон.

«Горячие девчонки, мы снова красимся в красный, огненная промежность из нулевых возвращается», — говорила Ти Сталлион в первоначальной версии.

Теперь эту шутку вырезали.