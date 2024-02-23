Звезда «Слова пацана» потратил более 400 тыс. руб. на одежду

Звезда «Слова пацана» потратил более 400 тысяч рублей на одежду в Дубае
Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый приструнил коллег за большие гонорары, но при этом сам получает внушительные суммы. Так, на отдыхе в Дубае он потратил на шопинг в местном бутике 482 225 рублей.
Никита Кологривый высказался на многие темы и раскритиковал своих звездных коллег. Актер заявил, что его партнеры по съемочной площадке зазвездились. О ком именно он говорил, не уточняется. Однако сыгравший в сериале Марата (брата Вовы Адидаса) Рузиль Минекаев заверил, что знает о словах актера и отметил, что тот имеет право на свое мнение.
Хотя сам Никита Кологривый уверен, что актеры не должны получать высокие гонорары, ведь их работа несравнима с тем, что делают врачи, учителя или спасатели, но при этом сам актер, судя по всему, получает хорошие деньги. Ведь в Дубае, молодой актер купил спортивный костюм за 54 800 рублей, безрукавку за 12 200 рублей и кроссовки за 62 900 рублей, передает 7days.ru.
Ранее актриса из Нижнего Новгорода высказалась о скандалах вокруг Кологривого. Как отметила Мария Лисовая, нужно понимать – за свободу слова придется получать. Актриса добавила, что Кологривому якобы уже пришлось сменить несколько телефонных номеров, а в соцсетях его страницу оккупировали с угрозами.