Звезда «Слова пацана» потратил более 400 тыс. руб. на одежду

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый приструнил коллег за большие гонорары, но при этом сам получает внушительные суммы. Так, на отдыхе в Дубае он потратил на шопинг в местном бутике 482 225 рублей.

© РИА Новости

Никита Кологривый высказался на многие темы и раскритиковал своих звездных коллег. Актер заявил, что его партнеры по съемочной площадке зазвездились. О ком именно он говорил, не уточняется. Однако сыгравший в сериале Марата (брата Вовы Адидаса) Рузиль Минекаев заверил, что знает о словах актера и отметил, что тот имеет право на свое мнение.

Хотя сам Никита Кологривый уверен, что актеры не должны получать высокие гонорары, ведь их работа несравнима с тем, что делают врачи, учителя или спасатели, но при этом сам актер, судя по всему, получает хорошие деньги. Ведь в Дубае, молодой актер купил спортивный костюм за 54 800 рублей, безрукавку за 12 200 рублей и кроссовки за 62 900 рублей, передает 7days.ru.