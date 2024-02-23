Кен Люн думал, что снимется в «Аватаре» Джеймса Кэмерона

22 февраля в стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Аватар: Легенда об Аанге», который основан на одноимённом мультсериале. В связи с этим один из актёров проекта Кен Люн (исполнил роль генерала Джао) пообщался с журналистами.

В ходе разговора он признался, что до этого не был знаком со вселенной мультсериала, а Netflix ввёл режим строжайшей секретности на пробах. Поэтому он изначально думал, что прослушивается для фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона.