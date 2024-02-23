$92.75+0.31100.44+0.55
Войти в почту

Звезда сериала «Аватар: Легенда об Аанге» думал, что снимется в «Аватаре» Джеймса Кэмерона

22 февраля в стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Аватар: Легенда об Аанге», который основан на одноимённом мультсериале. В связи с этим один из актёров проекта Кен Люн (исполнил роль генерала Джао) пообщался с журналистами.

Кен Люн думал, что снимется в «Аватаре» Джеймса Кэмерона
© Чемпионат.com

В ходе разговора он признался, что до этого не был знаком со вселенной мультсериала, а Netflix ввёл режим строжайшей секретности на пробах. Поэтому он изначально думал, что прослушивается для фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона.

«Аватар: Легенда об Аанге» расскажет историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. 12-летний мальчик вместе со своими друзьями вынужден противостоять хозяину огня, из-за которого продолжается кровопролитная столетняя война. Аанг должен обучиться всем стихиям, чтобы в равных условиях дать отпор сильнейшему противнику.

Актеры
Аватар
Кен Люн
Джеймс Кэмерон
Netflix
Главное из мира кино
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости