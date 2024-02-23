Ходченкова, двое детей, съемки: как живет Екатерина Вилкова

«Илья разрешает мне буквально все. Я могу что угодно купить, куда угодно пойти или поехать. Могу с ним посоветоваться по любому вопросу, но сделать по-своему. Могу работать сколько мне хочется. Илья, безусловно, переживает, что я устаю, что иногда съемки бывают очень тяжелыми. Он чувствует за меня ответственность. У нас в семье именно он — голова. И это здорово! Мне не надо принимать важные решения, во всем могу на мужа положиться. У меня нет никаких запретов — полная вседозволенность. Может, правда, это потому, что я и не желаю ничего такого запрещенного», — делилась артистка.