«Он уже выдыхал». Вдова Караченцова рассказала о последних словах супруга

Брак советского актера Николая Караченцова и актрисы Людмилы Поргиной продлился 45 лет. Вдова артиста рассказала, что при жизни Караченцов был идеальным супругом.

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По словам Поргиной, за мужем она чувствовала себя как за каменной стеной — он был готов решать любые семейные, бытовые и рабочие проблемы. Во все годы их брака Караченцов носил Поргину на руках.

— Как пела Аллегрова: «Я тучи разведу руками». Он все это разводил, носил меня на руках. Поэтому для меня эти 45 лет нашей семейной жизни промчались как один день. С Колей никогда не скучно, — рассказала актриса.

Грубости же в адрес супруги Караченцов себе никогда не позволял: он всегда был ласков и нежен с Поргиной. Даже будучи при смерти он признавался своей жене в любви.

— Я в жизни никогда грубого слова от него не слышала — ни крика, ни вопля... И последние слова, он уже выдыхал, сказать уже не мог: «Обожаемая…», — добавила Поргина.

После смерти Караченцова в жизни актрисы начались трудности. По словам артистки, все чаще она стала сталкиваться с неуважением и грубостью, получать роли в массовке. Долго терпеть такого к себе отношения Поргина не стала: подписав заявление об уходе по собственному желанию она покинула труппу.

— Каждый раз после выхода на сцену в массовке я шла домой, еле передвигая ноги. Мне хотелось помедленнее идти, чтобы выкинуть из себя всю эту гадость, все унижения. А теперь я дышу спокойно и свободно, — призналась Поргина в беседе с kp.ru.