Умерла актриса Людмила Алфимова, звезда «Свадьбы в Малиновке» и «За двумя зайцами»

Алфимова наиболее известна зрителям по роли Софьи в фильме «Свадьба в Малиновке» и подруги Секлеты в «За двумя зайцами». За свою карьеру она снялась в нескольких десятках картин: «История одной любви», «Мир хижинам, война дворцам», «Сумка, полная сердец», «Меж высоких хлебов», «Остров юности», «Секретарь парткома», «Право на любовь», «У призраков в плену» и многих других.