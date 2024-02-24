Акиньшина подарила дочке Козловского платье своего ребенка

Дочери Оксаны уже семь лет, а дочери Данилы исполнилось четыре. Похоже, подарок ей понравился.

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Оксана Акиньшина больше года встречается с Данилой Козловским. Недавно актер летал в США, чтобы поздравить свою дочь Оду-Валентину, мамой которой является Ольга Зуева, с днем рождения и привез в том числе подарок от Акиньшиной.

В комментариях под постом Козловского, где Ода-Валентина красуется в розовом платье, Оксана отметила, что девочка «все Эммино платье не снимает».

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