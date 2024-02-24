Исполнитель роли гуля в сериале Fallout Уолтон Гоггинс испугался самого себя в гриме

Недавно исполнитель роли гуля в сериале Fallout Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка», «Правосудие») пообщался с журналистами издания IGN. Во время разговора он поделился забавной историей, которая произошла на съёмках шоу в Намибии.

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В один из дней Гоггинс сильно устал, поэтому решил лечь спать, не смывая грим. Затем по какой-то причине он проснулся и в полудрёме испугал сам себя, поскольку посмотрел в зеркало, которое находилось напротив его кровати.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат IGN/Amazon.

Шоураннерами сериала по культовой франшизе выступят Джонатан Нолан и Лиза Джой («Мир Дикого Запада») — первый снял сразу несколько эпизодов шоу. Одну из главных ролей исполнила Элла Пернелл (голос Джинкс из «Аркейн»). Вместе с ней в проекте снялся Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка») — он сыграет гуля.