Натали Портман заявила об упадке кино

«Самое поразительное – это упадок кино в качестве основной формы развлечения. Сейчас оно ощущается гораздо более нишевым», – поделилась Портман.

При этом Натали отметила, что видит в этом немало положительных сторон. По ее словам, за последнее время «произошла демократизация творчества», определенные преграды исчезли, и «теперь каждый может создавать произведения», сообщает Vanity Fair.