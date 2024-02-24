Натали Портман заявила об упадке кино

Голливудская актриса Натали Портман рассказала в интервью, как изменилась киноиндустрия Голливуда.
«Самое поразительное – это упадок кино в качестве основной формы развлечения. Сейчас оно ощущается гораздо более нишевым», – поделилась Портман.
При этом Натали отметила, что видит в этом немало положительных сторон. По ее словам, за последнее время «произошла демократизация творчества», определенные преграды исчезли, и «теперь каждый может создавать произведения», сообщает Vanity Fair.
Натали Портман получила известность благодаря ролям в таких фильмах, как «Леон», «Черный лебедь», «Джеки», «Звездные войны», «V значит Вендетта».
Ранее сообщалось, что Портман готовится к разводу с мужем Бенжаменом Мильпье после 11 лет совместной жизни. Причиной расставания стала измена хореографа с экоактивисткой.