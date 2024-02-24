Умерла звезда фильмов «Никогда не говори "никогда"» и «После тьмы» Памела Сейлем

На этой неделе в возрасте 80 лет скончалась актриса британского происхождения Памела Сейлем. Причина смерти звезды не раскрывается.

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Сейлем наиболее известна зрителям по роли мисс Манипенни в фильме про Джеймса Бонда «Никогда не говори «никогда»» и профессора Рэйчел Дженсен в «Доктор Кто».

Она была невероятно мягким человеком, который всегда интересовался всеми: от своих коллег по съёмочной группы, до приглашённых актёров и посетителей.