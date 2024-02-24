Умер актер из "Бриджертонов" и "Доктора Кто" Стюарт Орган
Ушел из жизни Стюарт Орган, британский актер театра, кино, сериалов и "мыльных опер", радио, артист озвучания и дубляжа.
Помимо прочего, Орган был "голосом" лондонского метрополитена - объявлял станции, вещал техническую информацию и разного рода предостережения, занимался мультфильмами и видеоиграми.
Некролог публикует 23 февраля Independent - со ссылкой на подтверждение от представителя.
Отмечено, что 72-летний Орган "мирно скончался в результате непродолжительной болезни". Ее характер не обозначен.
Орган снимался с первой половины 1980-х: "Доктор Кто", "Грэндж Хилл" (мистер Робсон - самый известный образ актера), "Чисто английское убийство", "Катастрофа", "Похождения Робина Гуда", "Уиклифф", "Холби Сити", "Бриджертоны", "Ближе к земле", другие.