Умер актер из "Бриджертонов" и "Доктора Кто" Стюарт Орган

Ушел из жизни Стюарт Орган, британский актер театра, кино, сериалов и "мыльных опер", радио, артист озвучания и дубляжа.

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Помимо прочего, Орган был "голосом" лондонского метрополитена - объявлял станции, вещал техническую информацию и разного рода предостережения, занимался мультфильмами и видеоиграми.

Некролог публикует 23 февраля Independent - со ссылкой на подтверждение от представителя.

Отмечено, что 72-летний Орган "мирно скончался в результате непродолжительной болезни". Ее характер не обозначен.