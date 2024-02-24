Разозлившийся на «Оскар» Райан Гослинг согласился спеть на церемонии
Канадский актер Райан Гослинг исполнит песню I’m Just Ken из нашумевшего фильма «Барби» Греты Гервиг на церемонии вручения премии «Оскар», сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдеров в оргкомитете мероприятия. Ранее актер заявил о несправедливости из-за отсутствия номинации на «Оскар» у сыгравшей Барби актрисы Марго Робби и режиссера картины.
Церемония, в которой примет участие Гослинг, пройдет 10 марта 2024 года в Лос-Анджелесе. Актер номинирован на «Оскар», как и его песня I’m Just Ken, в отличие от исполнительницы главной роли Марго Робби и режиссера картины Греты Гервиг.
Гослинг ранее заявлял, что к нему еще не обращались с приглашением об участии в церемонии, однако он «открыт» для такой возможности. Музыкальный продюсер «Барби» и соавтор песни Марк Ронсон посчитал это решение правильным, заявив, что мечтает увидеть исполнение Гослингом песни вживую.
Ранее Гослинг возмутился несправедливостью из-за отсутствия Марго Робби и Греты Гервиг в числе номинантов на «Оскар». Он добавил, что польщен своей номинацией за роль пластиковой куклы по имени Кен, однако Кена нет без Барби, а фильма не было бы без Греты Гервиг. Гослинг добавил, что без этих талантливых женщин не было бы «исторического, всемирно признанного фильма».