Умер Джон Сэвидент, актер из "Мистера Бина" и "Дживса и Вустера"

Скончался Джон Сэвидент, британский актер театра, кино, сериалов и "мыльных опер", бывший полицейский.

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Артист отошел 21 февраля - ровно через месяц после своего 87-летия, передают островные СМИ.

Сэвидент играл на сцене в оригинальном "Призраке оперы" и снялся в двух главных британских "мыльных операх": "Улице коронации" и "Жителях Ист-Энда".

В "Улице" актер с 1994 по 2006 год играл мясника Фреда Эллиотта, имя его героя стало в Британии нарицательным. Из шоу артист ушел добровольно, сославшись на то, что хотел бы больше времени проводить с семьей. В итоге сценаристам пришлось убить полюбившегося персонажа инсультом.