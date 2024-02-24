Умер Джон Сэвидент, актер из "Мистера Бина" и "Дживса и Вустера"
Скончался Джон Сэвидент, британский актер театра, кино, сериалов и "мыльных опер", бывший полицейский.
Артист отошел 21 февраля - ровно через месяц после своего 87-летия, передают островные СМИ.
Сэвидент играл на сцене в оригинальном "Призраке оперы" и снялся в двух главных британских "мыльных операх": "Улице коронации" и "Жителях Ист-Энда".
В "Улице" актер с 1994 по 2006 год играл мясника Фреда Эллиотта, имя его героя стало в Британии нарицательным. Из шоу артист ушел добровольно, сославшись на то, что хотел бы больше времени проводить с семьей. В итоге сценаристам пришлось убить полюбившегося персонажа инсультом.
Полная фильмография артиста - примерно двести пунктов, начиная с 1954-го: "Приключения королевского стрелка Шарпа", "Мистер Бин" и "Черная гадюка", "Гудзонский ястреб" с Уиллисом, "Крошка Доррит" и "Дэвид Копперфилд" 1985-го, "Оливер Твист" 1982-го, "Дживс и Вустер", "Доктор Кто" и "Заводной апельсин" Кубрика.
Зимой 2000-го артист получил ножевые ранения в шею у себя дома в Манчестере, нападавшим был 28-летний мужчина, с которым исполнитель познакомился перед тем в пабе. Вскоре Сэвидент должен был появиться в роли Эллиотта в живом шоу "Улицы коронации", но в результате инцидента не смог принять участие в проекте, и сценарий пришлось спешно и ощутимо переписать, а весь проект - отрепетировать заново.