Драма "Оппенгеймер" стала триумфатором премии Гильдии киноактеров США

Как сообщается на странице SAG в X (ранее Twitter), ирландский актер Киллиан Мерфи , сыгравший в этом фильме, получил премию за главную мужскую роль, а американский актер Роберт Дауни - младший - за лучшую мужскую роль второго плана. Сама лента была удостоена главной награды вечера за лучший актерский состав.

Гильдия киноактеров США - созданный в 1933 году профсоюз, представляющий интересы артистов кино и телевидения и других работников этой индустрии. Свою премию организация учредила в 1995 году. С тех пор она каждый год проводит церемонию вручения почетных наград за выдающиеся достижения в области актерского мастерства.