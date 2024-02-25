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Драма "Оппенгеймер" стала триумфатором премии Гильдии киноактеров США

Биографическая драма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" (Oppenheimer, 2023) стала триумфатором премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award, SAG).

Драма "Оппенгеймер" стала триумфатором премии Гильдии киноактеров США
© Кадр из фильма

Как сообщается на странице SAG в X (ранее Twitter), ирландский актер Киллиан Мерфи, сыгравший в этом фильме, получил премию за главную мужскую роль, а американский актер Роберт Дауни - младший - за лучшую мужскую роль второго плана. Сама лента была удостоена главной награды вечера за лучший актерский состав.

Премию за главную женскую роль получила актриса Лили Гладстоун, сыгравшая в фильме Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon, 2023). В номинации "Лучший актерский состав в драматическом сериале" награду получили "Наследники" (Succession, 2018-2023) от студии HBO.

Гильдия киноактеров США - созданный в 1933 году профсоюз, представляющий интересы артистов кино и телевидения и других работников этой индустрии. Свою премию организация учредила в 1995 году. С тех пор она каждый год проводит церемонию вручения почетных наград за выдающиеся достижения в области актерского мастерства.

Актеры
Наследники
Киллиан Мерфи
Кристофер Нолан
Мартин Скорсезе