Умер народный артист России актер Владимир Гуляев

24 февраля ушел из жизни Владимир Гуляев , советский и российский актер, режиссер, театральный художник и театральный деятель, народный артист РСФСР (звания удостоен в 1985-м) и лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского в 1983-м.

"За время своей творческой деятельности Гуляев поставил около 160 спектаклей, около сорока из них оформил сам, создал множество самобытных образов в качестве актера. Владимиру Гуляеву удалось создать театр высокой профессиональной культуры и заявить о нем в театральном пространстве страны", - отмечает пресс-служба учреждения.

Прощание с Владимиром Дмитриевичем состоится во вторник 27 февраля в 11:40 в Перми в ритуальном зале на Старцева, 61.

Владимир Гуляев родился в 1931 году в Кудымкаре. С 1956 года служил в Коми-Пермяцком окружном драматическом театре имени Горького в родном городе. Сначала был артистом вспомогательного состава, с 1963 года - режиссером и актером. В 1969-м был назначен главным режиссером. В 1991-2000 годах работал художественным руководителем театра. Сыграл на его сцене 65 ролей. Выйдя на пенсию, жил в Перми.