«Одеяло в ночнушке»: фанаты раскритиковали наряд Марго Робби на кинопремии

Марго Робби никак не может оставить позади Барби-тематику. И это, в общем-то, неудивительно: роль знаменитой куклы уже принесла ей статус одной из богатейших актрис Голливуда и звание самой сексуальной женщины планеты. После премьеры Робби не выходит из образа и регулярно появляется на красных дорожках в нарядах всех оттенков розового. Не стала исключением и прошедшая накануне 30-я ежегодная церемония вручения премии Гильдии киноактеров.

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Этим вечером австралийка могла унести заветную статуэтку за лучшую женскую роль. Увы, в итоге награда досталась не ей, а Лили Гладстон из фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Да и симпатии диванных модных критиков оказались не на стороне Марго.

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Черно-розовое платье от Schiaparelli многим показалось несуразным и даже откровенно уродливым. И теперь фанаты строят теории, почему же актриса выбрала такой не красящий ее наряд.

«Марго явно забыла про эту премию, поэтому в последний момент смастерила что-то из постельного белья», «Похоже, она выпрыгнула прямо из кровати, а одеяло застряло в ее ночнушке», — предлагают свои варианты читатели Daily Mail.

Впрочем, остальные комментаторы недолго ломали голову и быстро нашли, кого же обвинить в этой модной неудаче.

«Можно стилиста на пару слов?», «В последнее время Марго все время одевают в платья, которые ей не идут. Ей уже пора уволить этого стилиста», «Из всей великолепной одежды выбрать именно это… Особенно для такой красавицы», — недоумевают британцы.