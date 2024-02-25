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Клим Шипенко появится в качестве камео в сериале «Как Деревянко Ломоносова играл»

Кинорежиссер Клим Шипенко сыграл самого себя в комедийном сериале "Как Деревянко Ломоносова играл", который стартует на СТС 26 февраля.

Клим Шипенко появится в качестве камео в сериале «Как Деревянко Ломоносова играл»
© Каддр из сериала "Как Деревянко Ломоносова играл"

"Да, это будет мое маленькое, небольшое камео. Как бы веселья ради", - подтвердил режиссер в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Согласно сюжету, режиссер Шипенко снимает фильм про Ломоносова с Павлом Деревянко в главной роли.

Шипенко - кинорежиссер и продюсер. Среди его картин - "Непрощенные", "Любит не любит", "Салют-7", "Холоп", "Холоп-2", а также "Вызов" -первый художественный фильм в истории кинематографа, часть эпизодов которого была снята в космосе.

Актеры
Вызов
Непрощенный
Любит не любит
Салют-7
Клим Шипенко
Павел Деревянко