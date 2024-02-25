Актриса Эмили Блант пришла на премию в платье с глубоким декольте без белья

Голливудская актриса Эмили Блант стала гостьей церемонии вручения премии SAG Awards, которая прошла 24 февраля в Лос-Анджелесе. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.
На ковровой дорожке Эмили Блант предстала в откровенном наряде. Актриса выбрала для мероприятия облегающее красное платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее фигуру. Звезда фильма «Оппенгеймер» отказалась от бюстгальтера. Она дополнила образ серьгами, колье с камнями, золотыми браслетами и несколькими кольцами. Стилисты сделали ей легкую укладку, а визажисты — нюдовый макияж.
На мероприятии также появились Дженнифер Энистон, Марго Робби, Роберт Дауни-младший, Пенелопа Крус, Брэдли Купер, Элизабет Дебики, Райан Гослинг и другие.
«Оппенгеймер» — байопик американского физика и создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера. Его роль в ленте исполнил звезда «Острых козырьков» и «28 дней спустя» Киллиан Мерфи. Также в картине сыграли Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни — младший, Флоренс Пью, Гари Олдман, Рами Малек, Кеннет Брана и Джош Хартнетт. Премьера фильма состоялась 21 июля 2023 года.