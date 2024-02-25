Актриса Эмили Блант пришла на премию в платье с глубоким декольте без белья

На ковровой дорожке Эмили Блант предстала в откровенном наряде. Актриса выбрала для мероприятия облегающее красное платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее фигуру. Звезда фильма «Оппенгеймер» отказалась от бюстгальтера. Она дополнила образ серьгами, колье с камнями, золотыми браслетами и несколькими кольцами. Стилисты сделали ей легкую укладку, а визажисты — нюдовый макияж.