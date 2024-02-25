Актер из сериала «Слово пацана» признался, что хотел бы жить в Тюмени

Актер Ярослав Могильников, сыгравший Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал, что ему очень нравится Тюмень и что он бы хотел жить в таком городе. Такие слова прозвучали в интервью журналисту Карену Адамяну на его youtube-канале.

© Кадр из сериала "Слово пацана"

«Хочется город какой-то более спокойный и умиротворенный, как Тюмень. Она мне очень нравится, потому что там город сам по себе такой спокойный, экономика хорошая, люди хорошие», — сказал Могильников.

По его словам, Москва — город, где постоянно происходит суета. Актер признался, что чувствует там себя, «как не в своей тарелке».