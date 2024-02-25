От рака легких умерла американская певица и актриса Джуди Пулвер

Умерла Джуди Пулвер, певица, автор песен, клавишница и актриса, которая, уйдя из музыки, стала успешным медиа-менеджером. Ей было 77 лет.

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Пулвер умерла в больнице в Санта-Монике, проиграв битву раку легких, - сообщил THR вдовец, известный кинокомпозитор, актер и знаковый гитарист Дон Пик.

Альбом Пулвер 1973 года Pulver Rising, выпущенный MGM Records, включал хит-сингл Dancing on the Moon. Шлягер она далее активно исполняла на телевидении, а в следующем году - "на разогреве" в туре Mott the Hoople.