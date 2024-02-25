Актер Могильников рассказал, что Юра Борисов попросил его избить на съемках

«Передо мной стоит известный актер и говорит бить его. Я думаю: ''Я не готов, как я буду бить его?'' Все мои эмоции превратились в неловкость. А потом он такой: ''Все, давай, выдохни и прям ори и бей''. Я в тот момент переключился и начал орать и бить его», — рассказал артист.