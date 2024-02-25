Умер снявшийся в 150 фильмах и сериалах Хорст Науманн

В Дуйсбурге скончался Хорст Науманн, немецкий актер кино и сериалов, артист дубляжа и озвучания.

© 0Российская Газета

В его фильмографии - не менее 150 пунктов.

Науманн, которому осенью исполнилось 98 лет, помимо прочего снялся в ряде наиболее известных и долгоиграющих немецкоязычных криминальных шоу. В его творческих закромах - "Инспектор Кресс", "Деррик", "Место преступления".

Голосом Науманна в немецких локализациях "Кошмара на улице Вязов" говорит сержант Паркер.

Хорст Науманн родился в Дрездене. На сцене дебютировал в 1946-м. На экране - в 1954-м, начав кинокарьеру на студии DEFA, но далее сбежав на Запад. Как утверждал артист, на него "давила" тайная полиция ГДР, "принуждая сниматься в пропагандистских фильмах".